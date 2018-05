DFB-Chef kritisiert Özil und Gündogan für Foto mit Erdogan

Von Birga Woytowicz

Ein Sexualstraftäter sitzt in einer geschlossenen Anstalt. Weder außerhalb noch innerhalb des Geländes der psychatrischen Klinik in Bad Schussenried darf er sich bewegen. Seine Station darf er nur zur geschlossenen Arbeitstherapie verlassen. Genau dort ist er am Freitag entkommen und mit dem Zug bis zum Ulmer Hauptbahnhof gefahren, wo ihn die Polizei schnappte. Welche Lücke der Mann genutzt hat, ist unklar.

Sicher ist nur, dass der Patient gerade in der geschlossenen Arbeitstherapie war und in einem unbeobachteten Moment ...