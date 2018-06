DFB-Auswahl will gegen Südkorea ins WM-Achtelfinale einziehen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will heute den Einzug in das WM-Achtelfinale perfekt machen. Nach dem emotionalen Sieg in letzter Minute gegen Schweden soll in Kasan gegen Südkorea ein weiterer Erfolg her. Wenn das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt, ist der Einzug in das Achtelfinale unabhängig vom Ergebnis des anderen Gruppenspiels zwischen Mexiko und Schweden sicher. Ansonsten muss gerechnet werden, ausgeschlossen ist auch die Entscheidung per Los nicht.