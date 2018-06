Ein Australier erklärt Deutschland: Kurz nach dem 25. Jahrestag des Mauerfalls startet das ZDF die sechsteilige „Deutschland-Saga“.

Der australische Historiker Christopher Clark, der an der Universität Cambridge in England lehrt, hat sich dafür in einem roten Käfer-Cabrio auf eine Reise durch das Land gemacht. Er besuche Gartenzwerge in Schrebergärten feierte mit im weltmeisterlichen Fußball-Sommer - untermalt von den Prinzen und ihrem Lied „Deutschland“.

„Was ist typisch Deutsch?“ will Clark wissen und damit die Frage beantworten, warum die Menschen in Deutschland wurden, wie sie heute sind. „Von außen wirft er einen Blick auf uns Deutsche, hält uns augenzwinkernd einen Spiegel vor, stellt neugierige Fragen und lädt ein zu einer Entdeckungsreise in unsere Geschichte“, heißt es in der ZDF-Ankündigung. Es geht um Goethe und die Gebrüder Grimm, Martin Luther und Erich Honecker.

Seine Deutschlandreise führt den Geschichtsexperten Clark an symbolträchtige Orte wie den Aachener Dom, die Wartburg, das Brandenburger Tor oder die ersten deutschen Schrebergärten.

Am 30. November geht es - „pünktlich!“ um 19.30 Uhr los mit dem Beitrag „Woher wir kommen“ los. Es folgen bis zum 22. März die Episoden „Was uns eint“, „Wovon wir schwärmen“, „Wonach wir suchen“, „Was uns antreibt“ und „Wer wir sind“.

Pressemappe zur Deutschland-Saga