Deutschland nur knapp großem Terroranschlag entkommen

Der Ferienpark Allgäu, der im Oktober eröffnen soll, hat große Hoffnungen in den Reihen des Leutkircher Einzelhandels, der Gastronomie aber auch ganz pauschal in der Stadt geweckt. Auch deshalb soll eine „Grüß-Gott“-Kultur entstehen. Es handelt sich um ein schwieriges Unterfangen mit ganz unterschiedlichen Interessenslagen. Es handelt sich auch um einen Entwicklungsprozess, weil nicht alle Akteure sich eins sind.

Die Erwartungen in der Region und insbesondere in Leutkirch sind groß bei dem Gedanken, dass in Spitzenzeiten bis zu ...