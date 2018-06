Deutschland macht Milliarden-Gewinn mit Griechenland-Hilfe

Von Schwäbische Zeitung

Die Fans des Senegal haben allen Grund zur Freude - nach dem gelungenen WM-Start gegen Polen hat die Mannschaft gute Chancen, nach 2002 erneut die Gruppenphase der WM zu überstehen.

Für Aufsehen in den sozialen Netzwerken sorgten vor allem die Fans für eine Aktion nach Schlusspfiff.

In Videos ist zu sehen, wie die Anhänger ihre Plätze im Stadion in Moskau nach dem Spiel sauber machen und Becher, Klatschen und sonstigen Unrat in Müllsäcke packen.