Deutsches Ryanair-Personal will morgen streiken

Von Schwäbische Zeitung

Eine leblose Person beschäftigt zur Stunde Polizei und Einsatzkräfte in Schwäbisch Gmünd. Wie ein Sprecher des Aalener Polizeipräsidiums auf Nachfrage von "schwäbische.de" mitteilte, hätten mehrere Anwohner gegen 18 Uhr über den Notruf Streitigkeiten in einem Wohnhaus in der Straße "Im Kiesäcker" gemeldet. Auch soll ein Schuss gefallen sein, so die Beamten weiter.

Mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen sind die Beamten derzeit vor Ort. Es bestehe keine Amoklage, so ein Sprecher weiter.