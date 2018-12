Deutsches Rotes Kreuz fordert besseren Katastrophenschutz

Thomas Schärer (56) will Bürgermeister in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) werden. Nach einem Bericht der „Bietigheimer Zeitung“ hat der im Sommer abgewählte Sigmaringer Bürgermeister dort kurz vor Weihnachten seine Bewerbung abgegeben. Laut der dortigen Lokalzeitung treten in der 18 200-Einwohner-Stadt bislang sechs Kandidaten an. Gewählt wird am 3. Februar. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 7. Januar.

Laut der „Bietigheimer Zeitung“ möchte Schärer zur „nachhaltigen und infrastrukturellen Entwicklung der Stadt beitragen“.