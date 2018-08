Deutscher Staat mit Milliardenüberschuss im ersten Halbjahr

Zwei Nachrichten haben die scheinbar endlose Geschichte des Gestanks in der Kitzenwiese und Umgebung am Donnerstag um ein Stück weiter gebracht. Zum einen schließen ZF Friedrichshafen AG un das Regierungspräsidium Tübingen die ZF-Härterei als Gestankquelle aus, zum anderen stellen die Menschen in der Kitzenwiese seit zwei Nächten keine Belästigungen mehr fest.

Die Meldung an das Umweltschutzamt von Seiten der Bürger beginnt mit den Worten: „Nichts zu meckern!