Deutscher schießt in der Schweiz auf Polizisten – zwei Tote

Zu einem tragischen Ende kam es am Mittwochabend bei einem Polizeieinsatz in der Schweiz. Ein 38-jähriger Deutscher und seine Begleiterin starben bei einem Polizeieinsatz in Wallisellen, im Kanton Zürich.

Die Züricher Kantonspolizei wurde auf den Deutschen im Zuge von Ermittlungen aufmerksam. Er steht im Verdacht, eine Woche zuvor, am 31. März 2022 einen Mann im Kanton Zürich entführt zu haben und diesen mit Schusswaffen bedroht zu haben. Die Entführung dauerte nicht lange. Noch in derselben Nacht ließ er ihn wieder gehen.

Die Polizei nahm gleich die Ermittlungen zu dem Entführungsfall auf und stieß dabei auf den 38-jährigen Deutschen. Die Beamten fanden heraus, dass der Verdächtige wohl über Schusswaffen verfügte und nicht zögern würde, diese auch einzusetzen. Zuvor war der Mann im Kanton Zürich polizeilich nicht auffällig.

Schusswechsel bei Verhaftung

Deshalb wurde der Einsatz zur Verhaftung auch mit einem Spezialkommando geplant und am Mittwochabend angesetzt. Zuvor hatten die Beamten den Aufenthaltsort des Deutschen ausfindig gemacht. Er hielt sich im Schweizer Ort Wallisellen, im Kanton Zürich, auf.

Als die Polizisten den Mann festnehmen wollten, zog der Verdächtige unvermittelt eine Schusswaffe und begann auf die Beamten zu schießen. Dabei traf er vermutlich seine Begleiterin, teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Pressemitteilung mit. Weil der Verdächtige um sich geschossen hat, kam es laut Mitteilung auch vonseiten der Polizei zum Schusswaffengebrauch.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 38-Jährige und mutmaßliche Entführer, sowie seine Begleiterin am Einsatzort. Die weiteren Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich und durch die Kriminalpolizei sowie die Spezialisten für Amtsdelikte der Kantonspolizei Zürich geführt.