Deutscher Buchpreis wird vergeben

Wer den Deutschen Buchpreis 2020 bekommt, wird am Montagabend (18.00 Uhr) in Frankfurt bekanntgegeben. Vier Frauen und zwei Männer haben es mit ihren Büchern in die letzte Auswahlrunde geschafft. Wegen der Corona-Pandemie ist die Verkündung diesmal nur per Livestream zu sehen.

Nominiert sind Bov Bjerg („Serpentinen“), Thomas Hettche („Herzfaden“), Deniz Ohde („Streulicht“), Dorothee Elmiger („Aus der Zuckerfabrik“), Anne Weber („Annette, ein Heldinnenepos“) und Christine Wunnicke („Die Dame mit der bemalten Hand“). Der Preis ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25 000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro. Insgesamt haben die sieben Jurymitglieder 206 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2019 und September 2020 erschienen sind.

Die Gewinner seit 2005:

2019:SAŠA STANIŠIĆ „Herkunft“

2018:INGER-MARIA MAHLKE „Archipel“

2017:ROBERT MENASSE „Die Hauptstadt“

2016:BODO KIRCHHOFF „Widerfahrnis“

2015:FRANK WITZEL „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“

2014:LUTZ SEILER „Kruso“

2013:TERÉZIA MORA „Das Ungeheuer“

2012:URSULA KRECHEL „Landgericht“

2011:EUGEN RUGE „In Zeiten des abnehmenden Lichts“

2010:MELINDA NADJ ABONJI „Tauben fliegen auf“

2009:KATHRIN SCHMIDT „Du stirbst nicht“

2008:UWE TELLKAMP „Der Turm“

2007:JULIA FRANCK „Die Mittagsfrau“

2006:KATHARINA HACKER „Die Habenichtse“

2005:ARNO GEIGER „Es geht uns gut“

