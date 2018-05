Deutsche wünschen sich William als nächsten König der Briten

An wohl keinem anderen Ort auf der Welt liegen Leben und Tod so nah beieinander. Der Mount Everest. 8848 Meter über dem Meeresspiegel, der höchste Berg des Planeten. Jedes Jahr sterben dort Menschen, jedes Jahr feiern dort andere eine gefühlte Wiederauferstehung oder erfüllen sich ihren Lebenstraum. Dass sie dabei ihr Leben aufs Spiel setzen, weiß jeder der Bergsteiger. Auch der Balinger Extremsportler Martin Szwed, der in diesen Stunden versucht, den Gipfel des Everest zu bezwingen.