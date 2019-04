Von Schwäbische Zeitung

Weil er einen Polizeibeamten mit einem Laserpointer geblendet hat, muss sich ein 14-jähriger Jugendlicher aus Sigmaringen verantworten.

Nach Polizeiangaben hatte sich der Vorfall am Samstagabend gegen 19 Uhr zugetragen. Die Beamten waren in einem Zivilfahrzeug im Sigmaringer Stadtgebiet unterwegs, als der Polizist auf dem Beifahrersitz plötzlich einen grünen Laserstrahl in seinen Augen spürte.

Sehvermögen vorübergehend beeinträchtigt Die Polizisten lokalisierten die Wohnung, aus der heraus der Laserstrahl auf sie ...