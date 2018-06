Deutsche „Tornados“ starten zum Syrien-Einsatz

Die ersten deutschen „Tornados“ sollen heute zur Unterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien starten. Ziel der beiden Aufklärungsflugzeuge und eines Airbus A400M mit einem Vorauskommando von knapp 40 Soldaten ist zunächst die Türkei. Außerdem soll ein Tankflugzeug starten. Die eigentlichen Aufklärungsflüge der „Tornados“ über Syrien sind erst für Januar geplant. Der Bundestag hatte am Freitag die Entsendung von maximal 1200 Soldaten beschlossen.