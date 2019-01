Deutsche Telekom verklagt Netzagentur wegen 5G-Versteigerung

Von Schwäbische Zeitung

Greta aus Leutkirch ist das erste Neugeborene des Jahres 2019 am Westallgäu-Klinikum in Wangen. Um 7.45 Uhr hat sie laut Pressesprecher Winfried Leiprecht am Neujahrstag das Licht der Welt erblickt. Mit den Eltern Julia und Robert freute sich Schwesterchen Emma. Greta sei im gleichen Kreißsaal wie ihre große Schwester geboren worden.

Im alten Jahr 2018 sind am Westallgäu-Klinikum insgesamt 659 Kinder zur Welt gekommen. Die letzte Geburt 2018 wurde am Silvestertag um 12.