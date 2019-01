Deutsche stirbt bei Unfall mit Touristenbus auf Kuba

Es war was los in Ellwangen in den vergangenen Wochen. Beim exklusiven Treffen der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit den Vereinsverantwortlichen des Bezirksligisten am Donnerstagabend war allen Beteiligten anzumerken, dass sie froh sind, wenn der Ball dann irgendwann wieder rollt. Denn nicht nur die Verpflichtung des Torhüters Philipp Pless sondern auch die Abmeldung von drei wichtigen Spielern beim aktuellen Schlusslicht der Liga sorgte für einigen Gesprächsstoff rund um das Waldstadion.