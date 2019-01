Deutsche Rüstungsexporte um fast ein Viertel eingebrochen

Von Schwäbische Zeitung

Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstag in Biberach mehrmals eine elfjährige Schülerin bedrängt. Die Polizei fahndet nun nach dem Verdächtigen und sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, stand das Kind gegen 13.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Wilhelm-Leger-Straße. Der Fremde habe das Mädchen dort angesprochen. Er soll ihr zahlreiche Komplimente gemacht und gesagt haben, sie brauche keine Angst haben. Außerdem soll er der Schülerin an die Schulter gefasst haben.