Deutsche Post erhöht Porto für Bücher- und Warensendungen

Wilhelm Erz ist dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen. Nach einem schweren Unfall Ende Mai in einem Waldstück bei Laichingen lag der Westerheimer mehrere Tage im Koma auf der Intensivstation des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses. Vor knapp einer Woche ist er aufgewacht und kämpft sich seither Schritt für Schritt zurück. „Das hätte auch ganz anders enden können“, sagte Erz am Freitag bei einem Besuch von Roland Groner – einem langjährigen Freund von Erz und dazu noch Obmann der Schiedsrichtergruppe (SRG) Blautal/Lonetal.