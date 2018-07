Deutsche Oscar-Hoffnung für animierten Kurzfilm

Los Angeles (dpa) - Gleich zwei deutsche Filmemacher können sich Hoffnungen auf einen Oscar in der Kategorie „animierter Kurzfilm“ machen. Die beiden deutschen Regisseure Max Lang und Jakob Schuh schafften es mit der britischen Trickfilmproduktion „The Gruffalo“ („Der Grüffelo“) auf die Liste der fünf Zeichentrick-Anwärter.

Mit im Rennen sind die Kurzfilme „Day & Night“ aus der kalifornischen Trickfilmschmiede Pixar, „Let's Pollute“, „The Lost Thing“ und „Madagascar, carnet de Voyage“.

In der Zeichentrick-Sparte war es zuletzt 1997 Thomas Stellmach und Tyron Montgomery mit „Quest“ gelungen, den Kurzfilm-Oscar nach Deutschland zu holen. Die Oscar-Gala geht am 27. Februar zum 83. Mal in Hollywood über die Bühne.

www.oscars.org