Deutsche lieben italienisches und heimisches Essen

Italienische und heimische Speisen sind in Deutschland besonders beliebt. 91 Prozent der Menschen zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen können sich für Pizza oder Pasta begeistern.

Die heimische Küche mögen 90 Prozent der gut 2000 Teilnehmer einer repräsentativen Online-Umfrage des Instituts YouGov.

Die Befragten sollten angeben, wie sehr sie die Küchen verschiedener Länder mögen. Die Antworten reichten von „Ich mag sie sehr“ bis „Ich mag sie überhaupt nicht“.

Am drittliebsten (80 Prozent) haben Menschen in Deutschland griechische Gerichte auf dem Teller. In die Top 5 schafften es auch chinesische (70 Prozent) und französische (59 Prozent) Kost. Alles in allem stellten die Meinungsforscher die Küche von 15 verschiedenen Ländern zur Wahl. Ganz hinten: die britische Küche mit 20 Prozent.