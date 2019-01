Deutsche kauften mehr Weihnachtsbäume als im Vorjahr

Auf eine liebgewonnene Tradition muss in Altshausen in diesem Jahr verzichtet werden. Der Neujahrsempfang des Hauses Württemberg im Schloss entfällt. Grund ist der tragische Unfalltod von Herzog Friedrich von Württemberg im vergangenen Mai. „Die Familie ist noch im Trauerjahr und in einer Orientierungsphase“, sagt Eberhard Fritz, Archivar des Hauses Württemberg.

Einen Sonntagvormittag zum Jahresanfang nutzt Herzog Carl von Württemberg traditionell für den Neujahrsempfang in der Galerie Dx Diane des Schlosses.