Die deutschen Handballer wollen in ihrem zweiten Spiel bei der Heim-WM heute gegen Brasilien die Grundlage für den Einzug in die Hauptrunde schaffen. In der Berliner Mercedes-Benz Arena peilt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop im zweiten Spiel den zweiten Sieg an. Gegen Brasilien erwartet die DHB-Auswahl eine schwerere Aufgabe als zuletzt gegen die klar unterlegenen Koreaner. Anpfiff ist um 18.15 Uhr.