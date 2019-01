Deutsche Handballer starten mit Sieg in WM-Hauptrunde

Die deutschen Handballer haben den ersten Schritt in Richtung Halbfinale der Heim-Weltmeisterschaft gemacht. Beim Auftakt in die Hauptrunde setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in Köln mit 24:19 gegen Island durch. Damit übernahm die DHB-Auswahl mit nun 5:1-Punkten dank des besseren Torverhältnisses vorerst die Tabellenführung in der Gruppe 1 vor dem punktgleichen Weltmeister Frankreich. Im zweiten Hauptrundenspiel am Montag trifft die deutsche Mannschaft auf Kroatien.