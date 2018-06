Deutsche Gruppengegner Schweden und Südkorea starten in die WM

Von Heinz Wittmann

Draußen ist Fußball-WM mit Public Viewing, doch im Kraftraum der Helios-Arena schwitzen die Eishockey-Cracks der Schwenninger Wild Wings für die neue Saison. Es wird konzentriert und diszipliniert gearbeitet.

„No excuse“ – keine Ausrede, oder „daily decisions determine destiny“ – tägliche Entscheidungen bestimmen das Schicksal“, steht an den Wänden des Fitnessraumes der Wild Wings in der Schwenninger Helios-Arena. „It's not about being the best, it's about being better than yesterday“ – es geht nicht darum der Beste, sondern besser ...