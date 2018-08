Deutsche Bahn startet mit neuen Preisen in den August

Bei der Deutschen Bahn gibt es Fahrkarten ab 19,90 Euro pro Fahrt vom 1. August an dauerhaft. Die bisherigen Aktionsangebote werden als „Super-Sparpreis“ zur dritten Preiskategorie. Bislang konnte man Fahrkarten regulär zum normalen „Flexpreis“ und zum „Sparpreis“ kaufen. Der „Super-Sparpreis“-Fahrschein ist günstiger, seine Anzahl jedoch beschränkt, und er kann nicht storniert werden. Ebenfalls neu: Das sogenannte City-Ticket, das in 126 Städten am Start- und am Zielbahnhof die Nutzung des öffentliche Nahverkehrs erlaubt.