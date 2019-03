Deutsche Bahn legt Bilanz für 2018 vor

Das Unternehmen Parcado aus Wangen wird den Wohnmobilstellplatz der Stadt Bad Wurzach doch nicht übernehmen und betreiben. Das gab Bürgermeisterin Alexandra Scherer am Montagabend im Gemeinderat bekannt.

„Ankommen und wohlfühlen“ – so wirbt noch am Dienstagmorgen die Firma Parcado auf ihrer Homepage. Auf der heißt es weiter: „Unser erster traumhafter Reisemobil-Stellplatz entsteht in Bad-Wurzach“. Mit dem Ankommen hat’s nicht geklappt, und der Reisemobil-Stellplatz wird nicht „traumhaft“, sondern er bleibt ein Traum.