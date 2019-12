Deutlich weniger Großspenden für politische Parteien

Von Paul Martin

An einen ruhigen Jahresausklang ist bei Familie Wirth in Kißlegg nicht zu denken. Seit Jahren kümmern sich Rainer und Liane Wirth mit ihrem Team um die Organisation des örtlichen Silvesterlaufs. Da es diesen – den ältesten in Baden-Württemberg – 2019 in seiner 50. Auflage gibt, blickt das Ehepaar auf die vergangenen Jahre zurück. Im nächsten Jahr werden andere den Silvesterlauf organisieren, die Wirths nehmen das Jubiläum zum Anlass, sich zurückzuziehen.