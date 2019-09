Deutlich mehr Waffenfunde bei Ermittlungen gegen Rechts

Von Lindauer Zeitung

Der Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) hat in seiner Aufsichtsratssitzung am Donnerstag der Verlängerung der Eisenbahnlinie Romanshorn-Rorschach über Bregenz nach Lindau zugestimmt. Die entscheidenden Gespräche zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Vorarlberg werden am Sonntag, 6. Oktober, in Bregenz stattfinden. Das schreibt die Pressestelle der Stadt in einer Mitteilung. Demnach übernimmt die Eisenbahngesellschaft die Mehrleistung von rund 320 000 Euro, die in Bayern auf knapp sieben Kilometer von der ...