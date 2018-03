Der Winter ist zurück: Minusgrade in Deutschlands Nordhälfte

Kalter Start ins Wochenende: Nach einigen milden Tagen sind die Temperaturen in der Nacht vor allem in der nördlichen Hälfte Deutschlands wieder deutlich unter den Gefrierpunkt gefallen. In Altenberg im Erzgebirge wurden um 05.00 Uhr morgens minus 8,8 Grad gemessen, auf dem Brocken im Harz sogar minus 13 Grad. Im Süden zeigte das Thermometer demnach vielerorts Pluswerte an, so etwa knapp vier Grad im bayerischen Ort Metten. Für heute warnt der Deutsche Wetterdienst an der Küste und in höheren Lagen der Mittelgebirge vor schweren Sturmböen. Auf dem Brocken werden orkanartige Böen erwartet.