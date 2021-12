Der Traum vom Mini-mini-Haus

Männer sind bekanntlich die Krönung der Schöpfung, ein Zuckerschlecken war ihr Dasein allerdings noch nie. So wird dem kleinen Racker seit jeher direkt nach der Geburt eine To-Do-Liste unter die Nase gerieben: ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, einen Sohn zeugen. Schon beim Baum pflanzen, winken im digitalen Zeitalter die meisten Mannsbilder ab, stellen eine Yucca-Palme ins Wohnzimmer und behaupten: „Erledigt.“ Das mit dem Nachwuchs erweist sich bei mehr als 20 Millionen Singlehaushalten ebenfalls als, nun ja, kompliziert. Der dickste Brocken für Männer und solche, die es werden wollen, ist jedoch das Eigenheim.

Das fängt schon mit den Handwerkern an, welche zu finden, ist in etwa so, wie im Schneesturm eine seltene Schmetterlingsart aufzuspüren. Mal ganz zu schweigen von den Moneten die es braucht. Früher haben die Eltern ihr abbezahltes Eigenheim an die Kinder vererbt. Wer sich heute eine Haus leistet, hinterlässt statt einem Testament einen Hypothekenvertrag, den die lieben Enkel dann bedienen dürfen. Viele wollen daher ein Tiny-House, die Nachfrage nach den bezahlbaren Mini-Häuschen ist enorm. Verdutzt stellen Käufer jedoch fest, dass die Grundstücke dazu von der Spedition in der Regel nicht mitgeliefert werden. Deshalb geht der Trend schon zum Mini-mini-Haus und sogar zum Mini-mini-mini-Haus. Auch Ikea will in den boomenden Markt einsteigen, die Schrankserie Kleppstad erscheint im neuen Katalog unter der Rubrik: „Immobilien“. Den passenden Slogan gibt es schon: „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ (dg)