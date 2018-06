Der Thronfolger will Politik machen

Er ist ein überzeugter Bio-Bauer, spricht mit Pflanzen und setzt sich massiv für Tierschutz und für den Kampf gegen den Klimawandel ein. Großbritanniens Thronfolger und künftiger König Prinz Charles ist ein politischer Kopf. Lässt sich das mit dem Monarchentum vereinbaren?

Je älter seine Mutter Elizabeth II. (88) wird und je näher die bevorstehende Regentschaft von König Charles III. nach jahrzehntelanger Wartezeit rückt, desto lauter werden die Diskussionen: Wie dezidiert darf sich der König in die Politik einmischen? Hat sich Charles durch seine klar formulierten Standpunkte als König unmöglich gemacht, weil er das Neutralitätsgebot für Monarchen gar nicht mehr einhalten kann?

Im Zentrum der Diskussionen stehen wieder einmal die sogenannten „Black Spider Memos“ (etwa: „Schwarze-Spinnen-Mitteilungen“). Über Jahre hat der heute 66 Jahre alte Charles Briefe, geschrieben mit schwarzer Tinte, mit seiner Sicht auf diverse Dinge an die Regierung in der Downing Street und sieben Ministerien geschickt. Typisch für die Spider-Memos sollen die vielen krakeligen Striche sein, Unterstreichungen, Pfeile, Ausrufezeichen. Unter der Hand heißt es in Regierungskreisen, wenn Charles schreibt, steht der Beamtenapparat stramm.

Entscheidung im Sommer

Charles und die Regierung wehren sich seit nunmehr neun Jahren durch alle gerichtlichen Instanzen gegen die von der Zeitung „The Guardian“ angestrebte Veröffentlichung der 27Briefe. Am Montag und Dienstag musste sich der Supreme Court und damit das höchste britische Gericht mit der Angelegenheit befassen. Vorige Gerichtsinstanzen hatten die Veröffentlichung für rechtens erklärt, der Generalstaatsanwalt legte jedes Mal Einspruch ein, weil die Neutralität des Königshauses in Gefahr sei.

Eine Entscheidung der sieben Richter am Supreme Court wird erst im Sommer erwartet.

Das Thema beschäftigt die Briten. Vor allem deshalb, weil es einen Paradigmenwechsel bedeuten könnte. Erst vor wenigen Tagen hatten Vertraute dem „Guardian“ gesteckt, Charles beabsichtige, auch vom Thron aus „Bedenken zu äußern und Fragen zu stellen“. Charles verstehe die Rolle des Monarchen als eine Stimme des Volkes, im Zweifel durchaus auch bewusst als Gegenpol zu gewählten Volksvertretern.

Die Queen hält sich zurück

Anders als ihr ältester Sohn hat sich Elizabeth II. in den über 60 Jahren ihrer Amtszeit strikt aus der Politik herausgehalten. Selbst als im September mit dem Referendum zur Unabhängigkeit Schottlands das Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs kurz bevorstand, kam keine Meinungsäußerung über die Lippen der Monarchin. Die Schotten sollten sich ihre Entscheidung „gut überlegen“ sagte sie lediglich. „Die Queen muss Kontinuität und die nationale Einheit wahren, die Rolle der Königsfamilie besteht darin, sich mit allen Teilen der Gesellschaft, auch mit Minderheiten zu identifizieren“, heißt es vom Buckingham Palast. Hinter den Kulissen soll sie allerdings Margaret Thatcher wegen deren Sozialabbau-Politik die Leviten gelesen haben.

Britische Historiker führen den Erfolg der Monarchie zu einem guten Teil auf die politische Neutralität der Queen in der Öffentlichkeit zurück. Sie macht sich für niemanden angreifbar, polarisiert nicht. Ihr Alter und ihre lange Regentschaft spielen ihr im traditionsverliebten Großbritannien in die Karten.

Charles will sich – glaubt man den Äußerungen seiner Vertrauten – auf einen gefährlicheren Pfad begeben. Er wolle sich einmischen, jede Äußerungen aber vorab darauf prüfen, ob sie die Monarchie in ihrer Existenz gefährden könnte. Vermutlich braucht er eine glückliche Hand.