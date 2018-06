„Der Sturm“ wühlt Hamburger Publikum auf

Hamburg (dpa) - Prospero (Josef Ostendorf) kommt aus seinem grau-weiß-schwarz gestreiften Bademantel nicht heraus.

Im Zustand zwischen Schlafen und Wachen hängt der alte glatzköpfige Mann hinter einer Glaswand auf einem mit Plastikfolie belegtem Sofa und sinniert über das Leben: „Die menschliche Seele ist ein dunkler, schleimiger Abgrund. Keiner würde sich selber lieben, wenn er sich selber kennen würde.“ Am Ende zielt Prospero mit einer Pistole auf die Zuschauer und man darf sich glücklich wähnen, dass er nicht abdrückt.

Frei nach Shakespeare hat Maja Kleczewska dessen Alterswerk „Der Sturm“ am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg inszeniert. Bei der Premiere am Donnerstagabend hat die polnische Regisseurin (Jahrgang 1973) für ihre Version Beifall und lautstarke Buhrufe erhalten. Es war die mit Spannung erwartete zweite Aufführung im Großen Haus - erst am Samstag hatte die neue Intendantin Karin Beier ihren siebenstündigen Antikenmarathon „Die Rasenden“ vorgestellt.

Hatte Shakespeare in seinem allerletzten Stück um 1613 eine melancholische Märchenutopie geschaffen, in der die Macht des Geistes einmal friedlich über Herrschsucht, Gier und Mordlust siegt, so gibt es bei Kleczewska derlei Vision nicht mehr. Auf ihrer Bühne (Bühnenbild: Marcin Chlandra) herrscht Tohuwabohu.

In einem schäbigen Hotel an einer beleuchteten Grenzmauer hat sich eine irre und brutale Inselgesellschaft versammelt, die sogleich, und nicht erst am Ende, die Hochzeit von Miranda (Lisa Bitter) und Ferdinand (Pablo Konrad y Ruopp) feiert. Kinder zweier Feinde: Sie ist Tochter des auf die Mittelmeerinsel verbannten Herzogs Prospero, er der vermeintlich ertrunkene Sohn des Verbanners und Mafiabosses Alonso (Michael Weber), bei Shakespeare noch König von Neapel.

Der Wahnwitz beginnt damit, dass sich der Spaßmacher Trinculo hier als Mirandas Mutter (Kathrin Wehlisch) entpuppt, die mit Shoppingtüte herumrast und schreit: „Ich glaube nicht an die Ehe, ich hasse Hochzeiten.“ Dann verteilt sie Tischfeuerwerk, Merkel-Maske und Erdnüsse an die Tafelnden.

Das Leben, das der hinfällige Prospero immer wieder einsam und enttäuscht kommentiert, ist nur eine Gemengelage aus Identitätsproblemen und Machtgier, Sexspielen und Missachtung bedürftiger Mitmenschen. Dieses Unglück scheint darauf zu gründen, dass der Einzelne sich selbst und seine Herkunft nicht kennt.

Bei körperbetontem Spiel der Darsteller, viel weißer Farbe und Papierschnitzeln, überhöht von oft schlagkräftiger Musik, entstehen krude Szenen aus einer globalisierten, durch und durch aggressiven Gegenwart. Doch es gibt auch stille, berührende Momente. Die erschafft vor allem Bühnengröße Ostendorf als Prospero, etwa wenn er über die Kürze des Daseins sinniert oder ein wenig Trost und Liebe beim Geist-Diener Ariel (Sachiko Hara) empfindet. Das Leben, am Schluss nur ein verrückter Traum. „Es hätte schlimmer kommen können - gar kein Glück, gar keine Hoffnung“, sagt der alte Mann und geht.

