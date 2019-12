Der Stoff, aus dem die Träume sind

Es ist ein Hauch von Abendrobe, den das Mannequin über den Laufsteg trägt: Durchsichtiges hochedles Gewebe, mit feinen schwarzen Punkten bestickt, umspielt den Körper der jungen Frau. Die Kreation, die mit viel Beifall bedacht wird, kommt aus dem Haus Christian Dior, das weltweit zur Haute Couture zählt – schon Königin Elizabeth II., Prinzessin Margaret, Soraya von Persien, Marlene Dietrich, Evita Peron, Olivia de Havilland oder Rita Hayworth sorgten mit den atemberaubenden Roben des berühmten Pariser Modeschöpfers Christian Dior für Furore. Der Stoff, der für viele ein Traum ist, kommt dagegen aus keiner europäischen Metropole. Dafür aus einer der Metropolen der Stickerei, wo sie seit mehr als 150 Jahren gepflegt wird: aus dem österreichischen Lustenau, unweit der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz gelegen.

Tuu, toff, toff, tuu, toff, toff: Das Geräusch ist gleichmäßig, die Bewegungen der fleißig stickenden Maschinen sind es auch. In der Stickerei der Firma Hoferhecht geht es geschäftig zu, und das schon in der fünften Generation. Bis zu 20 verschiedene Stoffqualitäten in vier Farben mit bis zu jeweils 50 Meter Länge kauft Geschäftsführerin Selma Grabher zweimal im Jahr, also pro Saison ein – „ein Vermögen“, wie die 61-jährige Stoffexpertin sagt. Diese werden dann – in Rahmen gespannt – von meterlangen Maschinen mit farbenprächtigen Blüten und Ranken oder anderen im Haus entworfenen kunstvollen Designs bestickt. „Vereinfacht formuliert, nimmt die Stickerei auf dem Stoff dadurch Gestalt an, dass mit Hilfe eines Oberfaden-/Unterfadensystems ein Doppel-steppstich entsteht. Mehr als 900 Stickköpfe rattern dabei bei einer 25 Meter langen Stickmaschine über den Stoff“, erklärt Andreas Staudacher, Experte Stickereiwirtschaft an der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Damit die Maschinen überhaupt loslegen können, braucht es den sogenannten Puncher: Er bearbeitet die Stickereivorlage so, dass sie als Stickprogramm auf die Maschine übertragen werden kann. Seine Aufgabe dabei: Mit möglichst wenigen Stichen und „Umwegen“ – diese verbrauchen nur unnötig Faden – das Muster auf den Stoff bringen, auf den Kundinnen und Kunden in aller Welt warten.

Beispielsweise in Nigeria: Vorarlberger Sticker, die schon immer entdeckungsfreudig waren, reisten in den 1960er-Jahren zu den Stoffmärkten in der Hauptstadt Lagos, suchten den direkten Kundenkontakt, erfüllten individuelle Wünsche. Mittlerweile sind die farbenfrohen Stickereien aus Vorarlberg nigerianisches Kulturgut und fehlen bei keiner Feier oder bei keinem öffentlichen Anlass. „Daneben exportieren wir aber auch in viele andere afrikanische und arabische Länder“, sagt Andreas Staudacher stolz.

Schon seit dem Jahr 1763 prägt die Stickerei Vorarlberg. Damals war eine Sticklehrerin aus dem nahen St. Gallen in der Schweiz in den Bregenzerwald nach Schwarzenberg gekommen, hatte dort den Frauen das Sticken gelehrt. Zehn Jahre zuvor hatten im Stoffhandel tätige Kaufleute aus St. Gallen im französischen Lyon gesehen, wie türkische Frauen auf einer Trommel verschiedene Motive mit der Sticknadel und mithilfe von Gold- und Silberfäden auf Seide stickten. Eine Schweizerin wurde daraufhin nach Lyon geschickt, um dieses Handwerk zu lernen und in St. Gallen Mädchen und Frauen anzulernen. Der Export der kostbaren Stickereien begann bald zu florieren. Als die Schweizer Stickerinnen nicht mehr nachkamen, wurden neue Arbeitskräfte jenseits der Grenze angeworben, die Stickerei breitete sich in ganz Vorarlberg als willkommener zusätzlicher Erwerbszweig zur Arbeit in der Landwirtschaft aus. Bald stickten in Vorarlberg bis zu 10 000 Menschen – bei rund 10 0000 Einwohnern. Bilder dokumentieren, dass in der kleinsten Stube Frauen saßen und stickten – teils bei dürftigem Licht. 1869 wurde in Lustenau die erste Handstickmaschine in Betrieb genommen – der Anfang der industriellen Stickerei war gemacht, im Appenzeller Volkskunde-Museum in Stein in Ausserrhoden ist die Geschichte der Stickerei sehr gut dokumentiert.

„Stich um Stich ging es weiter – teils mit exquisiten Stickereien, die sich die Stickerinnen und Sticker nie hätten leisten können“, sagt Andreas Staudacher. Teils waren die Zeiten sehr bewegt und geprägt von einem ständigen Auf und Ab. „Der bisherige Höhepunkt war sicherlich das Jahr 1982 mit einem Exportwert von 335 Millionen Euro und einem Maschinenstand von 1389 Stickmaschinen“, gefolgt von der nächsten Krise Mitte der 1980er-Jahre, so Stickereiexperte Staudacher. War bis in die 1980er-Jahre die Textil- und Bekleidungsindustrie die dominierende Branche in Vorarlberg, sind mittlerweile die Elektro- und Metallindustrie und auch die Lebensmittelindustrie viel bedeutender. Noch 120 Großstickmaschinen rattern in rund 100 Stickereien, schätzt Staudacher. 90 Prozent der Produktion in Form von Wäsche, Heimtextilien, Damenoberbekleidung, Cocktail-, Braut- und Abendmode finden im Ausland Abnehmer. Daneben haben einzelne Firmen das Repertoire auch um Stickereien für Schuhe, Taschen und Badeanzüge erweitert.

Obwohl die Maschinen Hightech-Geräte sind, arbeiten sie nicht immer perfekt. Also braucht es – nach wie vor – Handarbeit. „Wir wissen, dass Frauen besonders gut Fehler in den gestickten Stoffen entdecken“, sagt Andreas Staudacher. Bei Hoferhecht in Lustenau beispielsweise stehen sie an breiten Tischen, kontrollieren mit Argusaugen jeden Millimeter Stoff. Fehlstellen markieren die „Detektivinnen“ mit bunten Zettelchen, die sie mit Stecknadeln auf dem Stoff markieren. Ein paar Meter weiter sitzen ihre Kolleginnen an Nähmaschinen, teils mit Lupe und Stickrahmen. Mit feinen Stichen sorgen sie dafür, dass der edle Stoff perfekt bestickt das Unternehmen in Lustenau verlässt.

Im Gegensatz zu früher, als Stickereien noch ein Luxusprodukt waren, sind sie heutzutage ein Massenprodukt: Alle Modeketten und Discounter haben mittlerweile Billig-Stickereien im Sortiment, die in der Regel nicht aus Vorarlberg, sondern aus Asien kommen. Was bedeutet: Die Stickerei hat an Wertigkeit verloren. Trotzdem: Experten bewerten die Zukunft der österreichischen Sticker als gut. „In der Struktur von Klein- und Kleinstbetrieben, in der die Betriebe schnell, wendig und persönlich organisiert sind, ist ein Höchstmaß an Flexibilität gegeben, die es ermöglicht, die neuesten Trends umzusetzen und die Kunden persönlich und exklusiv zu bedienen“, heißt es bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

„Die noch bestehenden Betriebe haben bereits ihre Nischen gefunden“, ist Andreas Staudacher überzeugt. Stickereien verzieren beispielsweise Briefmarken, die in Sammlerkreisen hoch begehrt sind – ihre Herstellung ist besonders anspruchsvoll. Oder Betriebe sticken mit Swarovski-Kristallen verzierte Armbändchen in Gold oder Silber. Federleicht seien diese, heißt es in der Werbung. Zudem nutzen Stickereien ihre Techniken für elektronische Anwendungen. So arbeiten Vorarlberger Forscher und Sticker an Textilsensoren und gestickten 3D-Elektroden, die in Batterien, Akkus und Durchlaufzellen eingesetzt werden können. Im kommenden Jahr wird in Damüls ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universität Innsbruck und der Vorarlberger Sticker realisiert: Die Krumbach-Brücke wird mit auf Stickereimaschinen gestickten Karbon-Fasern saniert.

Zurück zum Traditionsunternehmen Hoferhecht: Geschäftsführerin Selma Grabher ist überzeugt, dass ihr Unternehmen Zukunft hat, nachdem sie es gesundschrumpfen musste: Derzeit arbeiten in ihrem Unternehmen noch 40 Menschen, vor vier Jahren waren es doppelt so viele, zu Hochzeiten gar 140. Hart sei der Markt, sagt die erfahrene Chefin. Trotzdem wird derzeit bei Hoferhecht eine nagelneue Maschine aufgebaut, die Stoffe mit den im Haus hergestellten, in den schillerndsten Farben leuchtenden Pailletten besticken kann und zugleich Bluecut, also auch weiße Stoffe mit einem Laser ausschneiden kann – die erste Maschine weltweit, die diese Techniken beherrscht.

Selma Grabher nimmt einen von vielen Bügeln von einer Stange, auf der in ihrem Unternehmen bestickte Stoffe sorgsam aufgehängt sind. Über ihre Hand gleitet ein Traum aus weiß, rot, hellblau und königsblau schillernden Pailletten. Die Chefin zeigt auf ein großes Foto: Genau diesen Stoff hat das deutsche Modelabel Talbot Runhof aus München für ein Abendkleid ausgewählt. Streng sind die dunklen Haare des Mannequins zurückgekämmt, enganliegend und bodenlang ist die Robe. Ab der Hüfte wird sie durch einen Rausch aus schwarzem Tüll betont. Im Februar präsentiert Hoferhecht die neuen Stoffe für den kommenden Sommer, gleich danach bestellt Selma Grabher die Stoffe für den Winter 2021/22, die sie und ihre Mitarbeiter quasi nahtlos weiter verschönern. Nach vier bis sechs Wochen Bearbeitungszeit sind die qualitativ hochwertigen Gewebe zu Stoffen geworden, aus dem die Träume sind – und die bisweilen schon mal 150 Euro pro Meter kosten.

Privatleute, aber auch nahezu alle großen Modehäuser und Designer in Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA mit Marken wie Dior, Andrew Gn, Yves Saint Laurent, Burberry, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Balmain und viele andere wie der österreichische Designer Claus Tyler können weiterhin in edel bestickte Stoffe eintauchen. Und atemberaubende Roben sowie ausgefallene Anzüge für den ganz großen Auftritt schaffen.