Der Stierkampf feiert auf Mallorca ein umstrittenes Comeback

Die Nachricht, dass die Veitsburg nach wenigen Wochen wieder den öffentlichen Restaurantbetrieb einstellt, hat die Ravensburger in den vergangenen Tagen beschäftigt.

Pächter Christian Ott hat ein eklatantes Personalproblem, sagt er. Das rühre auch daher, dass Fachkräfte in die Industrie abwanderten. In den sozialen Netzwerken wird vor allem über die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie diskutiert. Ravensburger, die die Situation auf der Veitsburg schon länger verfolgen, sprechen aber auch andere Schwierigkeiten an.