Der Spargel ist zur Massenware geworden

Unter ambitionierten Essern ist mit Beginn der Spargelsaison eine Diskussion um das Luxusgemüse entbrannt. Wobei es da ja schon losgeht mit den Irrtümern. Mit dem einstigen Luxus hat Spargel nicht mehr viel zu tun – Zuckerschoten oder Romanesco sind meistens teurer.

Jedenfalls zerfällt die derzeitige Spargeldebatte in zwei Lager. Die einen sagen, das Stangengemüse – insbesondere die weiße Variante – sei ökologisch eine Katastrophe. Es werde eine Unmenge von Plastikfolie schon beim Anbau verschwendet, teilweise würden Felder beheizt, um die Saison noch früher einläuten zu können. Grund genug, die aus Kunststoffplanen ragenden Spargelspitzen als klimaschädliche Ausrufezeichen zu interpretieren. Andere kritisieren, der weiße Spargel – im Prinzip eine deutsche Eigenart – schmecke zunehmend langweilig. Grüner oder noch besser wilder Spargel sei ohnehin viel aromatischer. Und die Arbeitsbedingungen der Erntehelfer – gerade im Ausland – spotteten jeder Beschreibung.

Egal, welcher Haltung man sich anschließt: Festzustellen ist, dass Teile der Menschheit gegen Ende März wegen des Gemüses regelrecht ausflippen. Kaum ist es Mitte April, kommt es jedoch zu einer Spargelschwemme, vor der man sich fortan kaum noch retten kann. Früher war weniger Spargel, die Saison kürzer – eigentlich beginnt sie heutzutage schon mit Importen aus Südamerika im Februar.

Natürlich lässt sich eine Menge guter Sachen aus Spargel zaubern. Aber mit den weißen Stangen ist es ein bisschen so wie mit dem Räucherlachs. War Letzterer vor 30 Jahren der Inbegriff von feiner Lebensart und Luxusnahrung, ist der arme Fisch heute ein Beispiel für oftmals verheerende Aufzuchtbedingungen in unappetitlichen Kloaken, um ihn für teilweise unter 20 Euro das Kilo verramschen zu können. Die rote Färbung der armseligen Schuppentiere kommt vom Zufüttern mit Pigmenten – in freier Wildbahn sorgen Krebstiere, Kleinstlebewesen und Algen für die natürliche Farbe, die deutlich dezenter ist. Der grelle Zuchtlachs aber ist das Ergebnis künstlicher Prozesse, die ihn zum absurd leuchtenden Clownfisch unter den Lebensmitteln gemacht haben.

Ähnlich abgewertet wird gerade der Spargel, weil er nichts Besonderes mehr ist. Das zeigt auch die Statistik. Allein in Deutschland hat sich die Erntemenge laut Agrarstatistik in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht – auf mehr als 130 Millionen Tonnen. Noch gibt es Menschen, die bereit sind, in der Frühsaison mehr als 20 Euro fürs Kilo hinzulegen, obwohl das Gemüse durch wenig Charakteristik in Sachen Eigengeschmack auffällt. Spargel gehört ein bisschen in die Liga von Zucchini und Kürbis, die oftmals gesichtslos auf den Tellern liegen und aromatisches Niemandsland definieren. Was für ein Schmalspurauftritt im Vergleich zu profanem Sellerie, Karotte oder Spinat! Spargel scheint bisweilen davon zu leben, dass man – mit Vorliebe in Tetrapak-Hollandaise ersäuft – möglichst wenig von ihm schmeckt.

Früher hat es sich noch gelohnt, Spargelabschnitte und Schalen zu Suppe zu verkochen. Wollte man das mit den heutigen Mengen machen, man müsste bis zum St.-Martins-Tag Spargelcremesuppe schlürfen. Aber das ist nur einer von vielen Gründen, warum es nicht verkehrt ist, auch beim Spargel wieder zur Erkenntnis zu gelangen: Weniger ist nicht selten mehr.