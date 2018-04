„Der Sex Pakt“, Helikopter-Eltern und eine Abschlussfeier

Am Tag nach dem Großbrand im Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf ist die Ursache noch unklar. Die Aufräumarbeiten sind angelaufen, die Kriminalpolizei ist vor Ort. Die Feuerwehr ist nach den stundenlangen Löscharbeiten mittlerweile abgerückt.

Am späten Sonntagabend hatte es in Aulendorf erneut einen Großbrand gegeben. Dieses Mal war das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) betroffen. Ausgebrochen war das Feuer an einem Gebäude der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und ...