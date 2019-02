Der „schlumpfige Weltrekord“ ist geschafft

Von Fatmanur Dede

Als Hasan Dede im Januar 1964 in Friedrichshafen ankommt, verändert sich sein Leben für immer. Fast 55 Jahre später spricht der 91-Jährige mit seiner Enkeltochter Fatmanur Dede (19) darüber, wie er als türkischer Gastarbeiter die Region erlebt hat. In dem intensiven Gespräch geht es um ehrliche Arbeit, sich verändernde Heimat und Anerkennung in Deutschland. Fatmanur Dede leistet gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Grundschule Manzenberg in Tettnang ab und war Schülerin am Montfort-Gymnasium.