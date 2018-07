Der Plattwurm: Meister der Selbstheilung

Münster (dpa) - Er ist ein Meister der Selbstheilung: Schneidet man einen Plattwurm in mehrere Teile, wächst aus jedem Stück ein neues Tier.

Mit dem „zellulären Tausendsassa“ und seinen ungewöhnlichen Fähigkeiten beschäftigen sich seit Mittwoch Wissenschaftler aus zehn Ländern bei ersten internationalen Plattwurm-Tagung in Münster. „Wir hoffen Mechanismen in Plattwürmern zu finden, die auch zur Selbstheilung des Menschen dienen können“, sagte Kerstin Bartscherer vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin am Dienstag in Münster.

Langfristig könnten die Ergebnisse in der Medizin zur Heilung von Parkinson oder Querschnittslähmung angewandt werden, hoffen die Wissenschaftler.

Informationen zur Tagung: http://dpaq.de/pOVsT