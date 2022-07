Der Papagei ist der bessere Hund

Um sich vor ungebetenen Besuchern zu schützen, haben sich über Jahrhunderte hinweg Hunde ausgezeichnet bewährt. Kaum schleicht sich jemand an die Grundstücksgrenze heran, schon schlägt Hasso mit vollem Gebell an und lehrt den potenziellen Eindringling allein durch gekläfften Radau das Fürchten. Dass es dabei immer wieder zu Verwechslungen kommt, der eigentlich hochwillkommene Postbote aus Furcht sein Paket unverrichteter Dinge wieder mitnimmt, ist ebenso bedauerlich wie nachvollziehbar.

Zur Gefahrenabwehr eignen sich offenbar aber noch andere Tiere, wie eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa nahelegt. In Werne, einem Städtchen im Münsterland, hat neulich ein Papagei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Das Federtier kann zwar nicht bellen, aber ein paar Fetzen menschliche Sprache nachplappern. Zum Wortschatz des Vogels zählen „Hallo!“ und „Na, du?“ Das Einfamilienhaus blieb jedenfalls nach solcher Ansprache verschont, obwohl die Unholde – oder waren es Unholdinnen? – bereits die Scheibe der Terrassentür zerdeppert hatten.

Die Täter flohen vor Schreck und in der Annahme, jemand sei zu Haus, ohne Beute. Der münsterländische Papagei ist kurzzeitig berühmt. Und es darf die Frage gestellt werden, ob so ein Federvieh nicht grundsätzlich der bessere Hund ist. Denn wenn der Postbote sich mit seinen Paketen nähert, jagt kein Gebell den freundlichen Versanddienstleister davon. Sondern es schallt ihm ein freundliches „Hallo“ und „Na, Du?“ entgegen. Was selbst sehr ängstlichen Naturen nichts ausmachen dürfte. (nyf)