Der neue Opel Astra Sports Tourer steht unter Strom

Als Fünftürer feierte die sechste Generation des Opel Astra im Herbst 2021 Premiere. Jetzt fährt die Kompaktklasse aus Rüsselsheim unter der Bezeichnung „Sports Tourer“ als Kombi vor. Die Erwartungen an den Lademeister sind hoch, werden deutschlandweit doch etwa zwei Drittel aller Astra als Kombi verkauft, wie Peter Seitz, Leiter des Opel Produkt-Marketing, bei der Fahrpräsentation sagte. Tatsächlich ist der Astra Sports Tourer ein typisches Familienfahrzeug – „praktisch und schön“ – , aber auch bei Dienstwagenfahrern und Flottenkunden geschätzt. Neben konventionellen Benzin- und Dieselantrieben bietet Opel den Kombi erstmals auch als Plug-in-Hybrid an. 2023 soll die rein batterie-elektrische Version folgen.

Der traditionsbewusste Hersteller – Opel feiert dieses Jahr sein 160jähriges Bestehen – setzt auf Kontinuität in seiner Modellpolitik. Rechnet man den Kadett als Vorgänger des Astra mit dazu, kommt aus Rüsselsheim bereits die elfte Generation des Segments. Mit dem Kadett Caravan startete vor fast 60 Jahren der erste Kompaktklasse-Kombi einer deutschen Marke. Während sich der Begriff Caravan auf Camper verlagert hat, passte sich der Opel-Kombi dem sportlichen Touringboom an. Das typische Opel-Design hat der Sports Tourer nie verleugnet. Gerade darauf legen heute die Opel-Ingenieure besonderen Wert. Schließlich wurde der neue Astra in Deutschland entwickelt und wird in Rüsselsheim produziert.

Wohlproportioniert und ohne Extravaganzen

Dass er sich unter dem Dach des europäischen Stellantis-Konzerns die Basis mit Modellen von Peugeot und Citroën teilt, sieht man dem Blechkleid nicht an. Es wirkt sympathisch, erscheint wohl proportioniert und verzichtet auf Extravaganzen. Das Design folgt den Vorgaben der Funktionalität und ist ausgesprochen modern. Das neue Markengesicht mit den schlanken, flügelförmigen LED-Tagfahrlichtern, dem Opel-Blitz in der Mitte und der scharfen Bügelfalte in der Motorhaube lächelt den Betrachter förmlich an. Von vorne bis zur B-Säule unterscheidet sich der Kombi nicht vom Fünftürer. Nach hinten streckt er sich in die Länge und wird breiter, wobei das Dach leicht abfällt. Durch den größeren und tiefer sitzenden Spoiler wirkt die Rückansicht des Sports Tourers wuchtiger.

Mit einer Länge von 4,64 Meter ist der neue Astra Sports Tourer zwar sechs Zentimeter kürzer als sein Vorgänger. Doch in der Breite hat er um fünf Zentimeter auf 1,86 Meter zugelegt, und auch der Radstand ist um sieben Zentimeter auf 2,73 Meter gewachsen. Die Platzverhältnisse im Innern sind großzügig bemessen. Das Gepäckteil fasst knapp 600 Liter (im Plug-In-Hybrid sind es 516 Liter). Die elektrische Heckklappe gibt eine quadratische Ladefläche mit 103 Zentimeter in der Breite und Tiefe frei. Wird die 40/20/40 teilbare Rücksitzlehne geklappt, lassen sich 1,85 Meter lange Gegenstände verstauen, und das Fassungsvermögen wächst auf bis zu 1634 Liter. Die Verbrenner verfügen außerdem über einen doppelten Ladeboden, in dem sich auch das Kofferraumrollo unterbringen lässt.

Zunächst nur eine Plug-in-Version

Bei den Antrieben bietet der Astra Sports Tourer neben zwei Benzin- und einem Diesel-Triebwerk vorerst nur eine Plug-in-Version. Diese kombiniert einen 1,6 Liter großen und 110kW/150 PS starken Vierzylindermotor mit einer E-Maschine, die bis zu 81,2 KW/110 PS beisteuert. Zusammen bringen sie es auf eine Systemleistung von 133 kW/180 PS und ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmeter. Die 12,4 kWh-Batterie ermöglicht laut Hersteller eine rein elektrische Fahrstrecke von bis zu 60 km. Das erscheint durchaus realistisch. Bei unserer Probefahrt rund um Rüsselsheim zeigte das Display nach 48 km elektrischem Betrieb noch 21 Prozent Batteriekapazität. Eine noch stärkere Hybrid-Version mit 165 kW/225 PS Systemleistung soll folgen. Die jetzt angebotene Leistung reicht für das 2,17 Tonnen schwere Fahrzeug locker aus.

Die reinen Verbrenner sind Auslaufmodelle. Ab 2024 will Opel sämtliche Modelle optional mit elektrischem Antrieb anbieten, und 2035 ist ohnehin Schluss mit Motoren, die mit fossilen Kraftstoffen laufen. Der Astra Sports Tourer ist noch mit einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner (110 PS/130 PS) und einem 1,5-Liter-Vierzylinder Diesel (130 PS) zu haben. Die Benziner geben sich etwas brummig und aufgeregt, der Diesel fährt sich butterweich, geschmeidig und ist extrem leise. Der Plug-In-Hybrid ist serienmäßig mit einer 8-Stufen-Automatik ausgestattet, die Verbrenner gibt es auch mit Sechsgang-Schaltung.

Viel Zusatztechnik

Das Cockpit ist voll digitalisiert. Das Kombiinstrument hinter dem Lenkrad und das Display über der Mittelkonsole verschmelzen förmlich miteinander, was nicht nur schick aussieht, sondern alle wesentlichen Informationen ins Sichtfeld bringt. Neben dem Touchscreen gibt es dennoch Direktwahltasten etwa für Klima und Gebläse sowie ein Ein-und-Aus-Drehknopf für die Audio-Funktion. Auch die Fahrstufen werden im Automatik mit einem kleinen Schalter vorgewählt. Wer mag und die Zusatzkosten nicht scheut, kann den Astra mit einem Head-Up-Display, einem automatischen Geschwindigkeitsassistenten oder einem LED-Lichtsystem der neuesten Generation ausstatten. Opel-Fahrer schätzen außerdem die AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) zertifizierten Sitze. Diese lassen sich nicht nur belüften und beheizen, sondern 16-fach verstellen und haben in der Top-Ausstattung sogar eine Massagefunktion.

Der Einstieg in die neue Welt des Opel Sports Tourers beginnt bei 27 750 Euro. In der Hybrid-Version werden laut Preisliste mindestens 39 750 Euro fällig – vor Abzug des Umweltbonus. Damit ist der Hybrid sogar günstiger als ein vergleichbar ausgestatteter Diesel. Wer sich mit der Serienausstattung nicht zufrieden gibt, kann für den Teilzeitstromer locker mehr als 50 000 Euro hinblättern. Man darf gespannt sein, wieviel Opel für die vollelektrische Version des Astra Sports Tourers 2023 aufruft.