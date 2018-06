„Der mit dem Wolf tanzt“-Produzent Eberts gestorben

Montreal/New York (dpa) - Der kanadische Produzent Jake Eberts, Schöpfer von Filmen wie „Gandhi“, „Der Name der Rose“ und „Der mit dem Wolf tanzt“, ist tot.

Eberts starb bereits am Donnerstag nach kurzer Krankheit in seiner Heimatstadt Montreal, wie die „Los Angeles Times“ am Samstag berichtete. Ihr Mann habe ein seltenes Krebsleiden gehabt, sagte seine Frau Fiona der Zeitung. Eberts wurde 71 Jahre alt.

Eberts hatte deutsche Vorfahren und hatte als Ingenieur auch in Deutschland gearbeitet. Ohne Erfahrung im Filmgeschäft investierte er Geld in eine Kinoproduktion und fand so Zugang zum Filmgeschäft. Seine erste Beteiligung war 1978 bei dem heute legendären Trickfilm „Unten am Fluss“ („Watership Down“). Aus diesem Engagement wurde die Produktion von mehr als 50 Filmen, die 37 Oscars gewannen. Seine letzte Produktion, eine 3D-Dokumentation namens „Jerusalem“, soll im nächsten Jahr in die Kinos kommen.