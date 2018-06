„Der Metzger und der Tote im Haifischbecken“ - so lautet der Titel eines neuen Krimis, der an diesem Donnerstag (20.15 Uhr, ARD) zu sehen ist - und die zweite Folge kommt erstaunlicherweise gleich eine Woche später und hat einen ähnlich sinnigen Titel: „Der Metzger muss nachsitzen“ (19.2., 20.15 Uhr, ARD).

Es handelt sich dabei keineswegs um einen Angehörigen des Fleischfachhandels, der sich neben dem Zerlegen von toten Tieren um unlösbar erscheinende Kriminalfälle kümmern darf - vielmehr ist mit der Titelfigur ein Herr namens Willibald Adrian Metzger gemeint.

Und der Metzger (Robert Palfrader) ist eigentlich Restaurator von antiken Möbeln, spricht auch gerne schon tagsüber dem Rotwein zu, besitzt weder Handy noch TV-Gerät und ein Auto natürlich schon mal gleich gar nicht. Als er eines sonnigen Tages mit dem Rad an einem idyllischen Bergsee vorbeikommt, erblickt er darin eine badende Schönheit und schlägt prompt lang hin - direkt neben einem abgehackten, beringten menschlichen Finger. Ob der nun herren- oder damenlos ist, lässt sich nur dumpf ahnen, denn der Finger wird augenblicklich von einem Greifvogel geschnappt und ist damit endgültig verloren.

Was auch für den Metzger gilt, denn bei der Dame im See handelt es sich um seine Jugendliebe Danjela Djurkovic (Dorka Gryllus), die in einem nahegelegenen Hotel urlaubt - und im dortigen Pool (also nicht im Haifischbecken im Foyer) liegt prompt eine männliche Leiche. So stolpern die beiden buchstäblich in einen skurrilen Fall hinein, der sich zunehmend als verschachteltes Familiendrama um den Rachefeldzug zweier Brüder auf einem Bauernhof entpuppt.

Als Vorlage für diesen Film dient der Roman „Der Metzger geht fremd“ von Thomas Raab (44), der mittlerweile sechs Bücher um die Figur des Herrn Metzger geschrieben hat und in Österreich nunmehr als Kultautor gilt. Einen ähnlichen Kult gibt es rund um den Schauspieler Robert Palfrader (46), der früher mal ein Kaffeehaus in der Wiener Josefstadt betrieben hat, aber seit vielen Jahren erfolgreich als Theater- und TV-Schauspieler tätig ist. Mit Satiresendungen wie „Wir Staatskünstler“, „BÖsterreich“ und „Wir sind Kaiser“ (wo er tatsächlich als Kaiser auf einem Thron sitzt und Hof hält) wurde er in Österreich so richtig populär.

„Der Metzger hat eine recht hohe emotionale Intelligenz“, sagte Palfrader im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur über seine Filmfigur: „Er kann sich besser in soziale Gefüge einordnen, weil er sich außerhalb davon stellt. Dadurch hat er einen besseren Blick auf die Mechanismen um ihn herum. Er hat einfach zu viele Narben in seiner Seele, die noch nicht verheilt sind, und er hat mit zu vielen Dämonen zu kämpfen. Er hat einen zu großen Rucksack umgeschnallt bekommen, den er nun mit sich herumschleppen muss. Ein Privatleben hat er nicht, und aus Angst, verletzt zu werden, zieht er sich zurück. Das kann auch ein Vorteil sein.“

Seine unerfüllte Jugendliebe Danjela spürt genau das und nähert sich dem merkwürdigen und menschenscheuen Eigenbrötler behutsam. Die in Budapest geborene Dorka Gryllus (42, „Soul Kitchen“) spielt diese hübsche Frau als wunderbaren Gegenpart: frech, humorvoll, souverän und sehr impulsiv. Die Vorgeschichte zwischen den beiden aus der Schulzeit (Klasse 8 b) wird in der zweiten Folge „Der Metzger muss nachsitzen“ erzählt - was eigentlich das erste Metzger-Buch von Thomas Raab ist.

Um dieses einzigartige österreichisch-ungarische Team also richtig verstehen zu können, sollte man sich - bei einem schönen Glas Rotwein - unbedingt beide Filme anschauen und hoffen, dass die weiteren vier Romane auch bald verfilmt werden. Regisseur Andreas Herzog setzt den abgründigen Humor der Bücher in hübsche Szenen mit wirklich knochentrockenen Dialogen um, und die Kamera von Ralf Noack schafft dazu durchaus kinotaugliche Bilder - die traumhafte Landschaft rund um Innsbruck tut natürlich ihr übriges.

Der Metzger und der Tote im Haifischbecken