„Der letzte Exorzismus“: Horrorthriller

Berlin (dpa) - Der Prediger Cotton Marcus glaubt nicht so recht an das, was er tut - dafür glauben ihm die Menschen umso mehr. Von seinem schlechten Gewissen geplagt, möchte er noch einmal einen Exorzismus vor laufender Fernsehkamera durchführen, um den Menschen zu zeigen, dass es keine Besetzung durch den Teufel gibt.

Doch als er in den tiefsten Süden reist, um die angeblich besessene Tochter eines gläubigen Mannes zu heilen, ahnt Cotton nicht, in was für eine Gefahr er sich dieses Mal begibt. Unter der Regie von Daniel Stamm entstand ein weiterer Horrorthriller, der sich mit dem Thema Exorzismus beschäftigt.

(Der letzte Exorzismus, USA 2010, 87 Min., FSK Trailer ab 16, von Daniel Stamm, mit Patrick Fabian, Ashley Bell)

www.derletzteexorzismus.de