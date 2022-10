Der Heilige Vetter

Es gibt Seiten an Papst Franziskus, die manchem Katholiken zu volksnah, ja sogar zu lebensnah sind. Seine Liebe zum Fußball oder auch seine Besuche im Schallplattengeschäft halten einige doch für allzu profan. Die Tatsache, dass er gerne abseits des Protokolls – etwa auf Reisen im Flugzeug – seine Meinung kund tut, hat ihm nicht nur den Namen „Spontifex“ eingetragen, sondern auch viel Kritik.

Dass sich Jorge Mario Bergoglio, wie er bürgerlich heißt, nun jedoch auch als netter Familienmensch entpuppt, dürfte eigentlich niemandem missfallen. Am 19. November, so berichtete es jedenfalls seine Cousine Carla Rabezzana in der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“, werde er mit ihr feiern. „Der Papst hat mir vor zwei Monaten am Telefon angekündigt, er komme zu meinem 90. Geburtstag. Ich sagte ihm, dass mein Herz schneller schlägt, und er meinte, ich solle aber bitte jetzt nicht sterben. Da haben wir laut gelacht“, erzählte sie.

Schimpfen werde sie ihn dann aber auch. Denn eigentlich wolle sie nicht, dass um ihren Ehrentag so viel Aufhebens gemacht wird. „Dann aber werde ich ihn umarmen.“ Ihren Heiligen Vetter.

Zudem sei „Giorgio“, wie sie den Sohn ihres vor mehr als 90 Jahren nach Argentinien ausgewanderten Onkels Giuseppe nennt, auch als Papst „ein bescheidener Mensch“ geblieben, der „gerne unter Menschen“ sei. Er trinke auch mal ein Gläschen Grignolino und esse am liebsten „Bagna Cauda“, eine Spezialität aus dem Piemont mit Gemüse, Sardellen und viel Knoblauch.

Nun ja, wahrscheinlich wird sich auch hier wieder ein Nörgler finden, der die Nase rümpft. (jos)