Der Cousin der Queen heiratet seinen Partner

Was Ihre Majestät, die Königin von England, von den modernen Zeiten hält – wer weiß? In den jüngeren Jahren von Elizabeth II. war ja schon die Heirat mit einer geschiedenen und/oder bürgerlichen Person gegen die Staatsraison. Heutzutage macht man sich locker in royalen Kreisen. Nach der Heirat des königlichen Enkels Harry mit Meghan, dem Girl aus dem amerikanischen Showgeschäft, gab nun Lord Ivar Mountbatten (55), ein nicht allzu entfernter Cousin sowohl der Königin als auch ihres Gatten, des Prinzen Philipp, seine baldige Vermählung mit einem Mann bekannt. James Coyle heißt der Glückliche, ist 56 Jahre alt und ehemaliger Flugbegleiter.

Die reifen Herren lieben sich schon länger. Sie lernten sich beim Après-Ski in Verbier kennen. Damals war Mylord, ein Nachfahre von Queen Victoria wie auch, mütterlicherseits, der Zarin Katharina der Großen von Russland, noch konventionell verheiratet. Seine Gattin Penelope Anne Vere Thompson, genannt Penny, hat ihm drei Töchter geschenkt: Ella, Alexandra und Louise. Als sich das Ehepaar 2011 in aller Freundschaft scheiden ließ, wurde das gemeinsame Anwesen Bridwell Park in Devon in eine Location für Events umgewandelt. Hochzeiten zum Beispiel. Yes, und genau dort findet die neue Vermählung des Lords statt.

Im Kreise der Familie soll der Lord von seiner Ex-Frau Penny zum Altar geführt werden. „Das war die Idee der Mädchen“, verriet der Bräutigam der Daily Mail, und er sei davon sehr gerührt, „very touched“. Zur Party kommen dann 120 Gäste, wobei Lord Ivars guter Freund Prinz Edward und dessen Frau Sophie aus Termingründen nicht dabei sein können. Aber, so versichert Lord Ivar, sie liebten den Auserwählten. Na dann: All the best, Mylord, alles Gute! (bikö)