Der moderne Autofahrer der Gegenwart zeichnet sich dadurch aus, dass er sich jeweils unter den knapp 43 Millionen Führerscheininhabern in Deutschland als einziger wähnt, der das Autofahren ausgezeichnet beherrscht. Anders ist die grassierende Ungeduld am Steuer gegenüber Dritten kaum zu erklären. Denn nur dann, wenn man sämtliche anderen Verkehrsteilnehmer für vollkommen unfähig hält, lässt sich die eigene Fahrweise rechtfertigen. Im Ergebnis erklärt sich damit schlüssig die angespannte Atmosphäre auf unseren Straßen.

Sich selbst für grandios am Steuer zu halten, rührt womöglich auch von der beneidenswerten Selbstgewissheit hoher politischer Funktionsträger. Zu nennen wäre da eine ganze Kleinbusladung von CSU-Politikern, die sich von Ramsauer über Dobrindt, Schmidt und schließlich Scheuer allesamt für formidable Bundesverkehrsminister gehalten haben. Jedenfalls hat keiner der erwähnte Herren während der eigenen Amtszeit trotz vieler Stoppschilder die Kurve gekratzt.

Die fehlende Selbstreflexion ist es auch, die das Zusammenleben im Verkehr generell recht kompliziert gestaltet. Im Zweifel gilt nach wie vor die archaische Regel, wonach der Vorfahrt genießt, welcher den meisten Hubraum unter der Haube hat. Im Zeitalter des Elektroautos könnte sich das aber ändern, denn so ein Akku betriebenes Vehikel hat gar keinen Hubraum. Am besten also, man greift auf den altbewährten Fuchsschwanz zurück. Dieser an der Antenne befestigt, signalisiert weithin sichtbar, wer der beste Autofahrer von allen ist. (nyf)