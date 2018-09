Der aufgebockte Polo treibt es bunt

Mit dem kleinen SUV T-Cross hat jetzt auch VW eine Antwort auf Captur & Co gefunden.

Es ist wieder mal wie immer: Da gibt es seit Jahren einen großen Trend zu kleinen SUV, die Konkurrenz verdient sich eine goldene Nase – und VW schaut tatenlos zu. Doch jetzt haben die Niedersachsen die Faxen dicke und endlich eine Antwort auf Captur & Co gefunden – den T-Cross. Doch weil es noch immer sieben Monate dauert, bis der ebenso modische wie abenteuerlustige Ableger des neuen Polo zu Preisen ab etwa 17 000 Euro in den Handel kommt, bitten die Wolfsburger schon mal vorab zur ersten Ausfahrt mit ihren Prototypen.

Dass die viel farbenfroher beklebt sind als bei VW sonst üblich, hat einen guten Grund: Während der Polo so aufregend wie ein Blutdrucksenker ist, will der T-Cross zum Pulsbeschleuniger werden und treibt es deshalb auch in der Serie bunt: Bunte Felgen, zwölf Farben, Kontrastlackierungen und Klebetattoos sollen den Nachzügler zum Blickfang machen, sagt Design-Chef Klaus Bischoff, der auch bei der Form etwas frecher agierte als beim Polo. Der T-Cross ist deshalb nicht nur fünf Zentimeter länger und deutlich bulliger als sein braver Bruder, sondern er hat zudem einen stolzen Grill, der mit den Scheinwerfern verschmilzt, und auffällige Rückleuchten, die mit einem roten Reflektorband verbunden sind.

Peppig und praktisch

Innen geht es mit der Farbenfreude munter weiter. Deshalb stehen bunte Konsolen rund um das auf Wunsch digitale Cockpit mit dem großen Touchscreen daneben und freche Sitzbezüge zur Verfügung. Doch weil der T-Cross ein typischer VW ist, will er nicht nur peppig, sondern auch praktisch sein. Zur erhöhten Sitzposition kommt deshalb auch eine gehörige Portion Variabilität: So lässt sich der Beifahrersitz serienmäßig flach legen und die Rückbank – zumindest gegen Aufpreis – um 15 Zentimeter verschieben. So können bei 4,11 Metern Länge und 2,56 Metern Radstand auch mal zwei Erwachsene kurzzeitig halbwegs bequem im Fond mitfahren. Gleichzeitig gerät der T-Cross mit 385 bis 1281 Litern Ladevolumen zu einer modischen Weiterentwicklung des Polo Variant.

So überraschend bunt und alltagstauglich der kleine Geländegänger auch ist, so wenig Neues erlebt man beim Fahren – wie auch, wenn sich gegenüber dem Polo außer dem Schwerpunkt, dem Gewicht und der Federung im Grunde nichts verändert hat. Achsen, Lenkung sowie Antriebe sind identisch – und so fühlt sich der T-Cross auch an: gutmütig, erwachsen und ein kleines bisschen langweilig. Zumindest mit den aktuellen Motoren, die vom Dreizylinder mit 1,0 Litern Hubraum und 95 oder 115 PS bis zum Vierzylinder mit 1,5 Litern und 150 PS reichen. Dieselfreunde finden zunächst nur einen 1,6-Liter-Selbstzünder mit 150 PS. Dazu gesellen sich später – je nach Kundenwunsch und CO2-Vorgaben – womöglich noch eine Erdgasvariante und mit etwas Glück vielleicht auch ein GTI.

Doch eine Option werden die Niedersachsen auch für alles Geld der Welt nicht anbieten: den Allrad. Als erster SUV aus Wolfsburg muss der T-Cross mit Frontantrieb auskommen. „Das ist auf der A0-Plattform nicht vorgesehen und wäre im gegebenen Preisrahmen nicht darstellbar gewesen“, sagt Baugruppenleiter Andreas Krüger und hält das auch nicht für einen Nachteil. Denn erstens fehlt der Allradantrieb auch bei den meisten Konkurrenten wie dem so erfolgreichen Renault Captur, dem Peugeot 2008 und dem spanischen Cousin Seat Arona. Und zweitens spielt sich das Abenteuer für SUV dieser Sorte ohnehin die meiste Zeit in der Stadt ab, wo die Straßen asphaltiert und im Winter auch geräumt sind.

Unaufgeregtes Fahrverhalten

Natürlich wissen auch die VW-Manager, dass sie mal wieder spät dran sind. Aber wer zum ersten Mal im T-Cross unterwegs ist, der wird rasch erkennen, dass sich das Warten gelohnt hat. Zwar ist der aufgebockte Polo bei aller Farbenfreude ein typischer VW, grundsolide, brav und wenig provozierend, und sein Fahrverhalten ist im besten Sinne unaufgeregt. Doch genau deshalb wird er vermutlich den gleichen Weg nehmen wie die allermeisten VW-Modelle in ihrem Segment – direkt an die Spitze. Und in Wolfsburg werden sie wieder sagen, was sie immer sagen, wenn sie spät dran sind: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.