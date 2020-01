Demokrat Nadler geht Trump scharf an: „Er ist ein Diktator“

Beim Umzug zum 20-jährigen Bestehen der Sigmaringendorfer Donauhexa am vergangenen Wochenende sind Hanf-Lollis unter den Zuschauern verteilt worden. Das sorgt bei so manchem Besucher für Verunsicherung. Ist darin wirklich die in Deutschland verbotene Hanfpflanze verarbeitet? Welche Gefahr für Kinder geht von den lustig verpackten Süßigkeiten aus?

Frank Pöschl, Vorstand der Donau-Hexa ist ratlos: „Also von uns kamen diese Lutscher sicher nicht“, sagt er.