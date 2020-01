Demo für umweltfreundlichere Landwirtschaft zur Grünen Woche

Auf der Lindauer Insel hat es am Freitagnachmittag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gegeben. Zwei Männer haben ein Geschäft am Schulplatz überfallen und sind dann mit Fahrrädern geflüchtet. Bislang fehlt von ihnen jede Spur.

Die beiden Räuber hatten das Geschäft in der Dämmerung eine Weile beobachtet, wie ein Zeuge am Einsatzort berichtet. Die Männer zwischen 18 und 30 Jahren haben offenbar gewartet, bis die letzten Kunden den Laden verlassen, dann sind sie bewaffnet mit zwei Messern in das Geschäft gegangen.