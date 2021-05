Dem Frostspanner nicht auf den Leim gehen

Nachdem ein Vater seine beiden Kinder am Montag tot in der gemeinsamen Wohnungen im Raum Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gefunden hat, ist die Mutter in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt worden. Die zuständige Richterin habe am Dienstag einen Haftbefehl gegen die 36-Jährige erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zur Begründung mit. Auch das Obduktionsergebnis steht fest.

Die Frau war am Montag kurz nach der Tat vorläufig festgenommen worden und kam danach in ein Krankenhaus, da sie nicht im Zustand für eine Vernehmung war.