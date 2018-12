Dell-Aktionäre stimmen Rückkehr an die Börse zu

Von Leo Stellfeldt

Drei Jahre hatte die junge Frau in einem Spaichinger Betrieb gearbeitet. Laut ihren Aussagen sei man mit ihr immer zufrieden gewesen. Ihr Arbeitgeber jedoch sah das offenbar anders: Plötzlich kündigte er seiner Mitarbeiterin, was diese jedoch nicht akzeptierte. Nun wehrte sie sich vor dem Arbeitsgericht Villingen gegen ihren Rauswurf – am Ende akzeptierte sie eine Abfindung.

Die Gründe für die Kündigung seien betriebsbedingt, hieß es von der Seite des Arbeitgebers;